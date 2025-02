Diplomatie

Die Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof (Archivbild aus dem vergangenen Jahr). (picture alliance / dpa / Tobias Hase)

Trump äußerte sich entsprechend vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. Gestern hatte er bereits erklärt, dass die Ukraine in Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs einbezogen werden solle. Der ukrainische Präsidentenberater Lytwyn sagte allerdings in Kiew, Gespräche mit der russischen Seite seien in München nicht vorgesehen.

Zu der 61. Münchner Sicherheitskonferenz werden unter anderen US-Vizepräsident Vance, der ukrainische Präsident Selenskyj und Bundeskanzler Scholz erwartet. Die Bundesregierung und die anderen EU-Staaten verlangen, ebenfalls in die Verhandlungen über einen Ukraine-Frieden einbezogen zu werden.

