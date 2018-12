US-Präsident Trump hat den amerikanischen Soldaten im Irak einen Weihnachtsbesuch abgestattet. Die Visite war im Vorfeld wie üblich aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Zur globalen Rolle seines Landes erklärte Trump, die Vereinigten Staaten könnten "nicht mehr der Weltpolizist" sein. Auf dem Rückweg ist ein Zwischenstopp in Deutschland geplant.

Details zum genauen Zeitpunkt seiner Ankunft und zur Dauer seines Aufenthalts im Irak waren zunächst nicht bekannt. Für Trump ist es in seiner Amtszeit der erste Besuch bei Kampfverbänden im Ausland überhaupt. Begleitet wurde er unter anderem von seiner Frau Melania und Sicherheitsberater Bolton.

"Kein Abzug aus dem Irak"

Der Präsident betonte, er habe nicht die Absicht, US-Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Vielmehr könnten die Vereinigten Staaten das Land als Basis nutzen, sollten weitere Angriffe gegen die Terrormiliz IS notwendig werden. In der vergangenen Woche hatte Trump einen Abzug aller US-Soldaten aus Syrien bekannt gegeben und dies unter anderem damit begründet, der IS sei besiegt. In der Folge kündigte Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt an. Auch in Afghanistan will Trump die Truppenstärke stark reduzieren.

Auch Deutschland auf der Reiseroute

Den Angaben zufolge wird Trump auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in der Bundesrepublik einlegen. Auch hier wolle er US-Soldaten einen Weihnachtsbesuch abstatten, und zwar auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein.