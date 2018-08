Donald Trumps Nerven liegen blank. Jetzt spricht Trump schon selbst von einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen sich. Eine Amtsenthebung würde die Aktienmärkte zum Absturz bringen, twitterte der Präsident aus dem Weißen Haus. Trump droht, Trump schimpft, Trump twittert. Eigentlich ist alles wie gehabt.

Und dennoch ist seit dieser Woche vieles anders. Ein enger Vertrauter Trumps, sein Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort, ist von einem Geschworenengericht schuldig gesprochen worden. In diesem Prozess ging es um Steuerhinterziehung – und nicht um die Verbindungen der Trump-Kampagne nach Russland.

Aber gegen Manafort wird im September ein weiterer Prozess eröffnet: Wegen seiner Russlandverbindungen und der möglichen Wahlkampfbeeinflussung durch eine feindliche Macht.

Aus juristischem Sturm könnte politischer Orkan werden

Und an dieser Biegung wird es eng für Trump. Denn der Sonderermittler Mueller könnte diesen zweiten Prozess als Hebel nutzen und Manafort Straffreiheit für seine Steuerhinterziehung in Aussicht stellen. Als Gegenleistung wird Mueller erwarten, dass Manafort auspackt - über alle ihm bekannten Missetaten des Präsidenten. Das gleiche gilt übrigens für Trumps Privatanwalt Michael Cohen, der seinen ehemaligen Chef direkt der Falschaussage und Anstiftung zu einer Straftat bezichtigt hat und wenig Neigung zeigt, für den zutiefst egoistischen und illoyalen Trump, die Knochen hinzuhalten.

Die herrschende Rechtsauffassung in den USA sieht vor, dass ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden kann. Doch sollte sich herausstellen, dass Trump im Wahlkampf einen Bund mit Putin angestrebt hat oder zumindest von einer Koordinierung mit russischen Stellen wusste, könnte aus dem juristischen Sturm ein politischer Orkan werden.

Zaudernde Republikaner

Die Republikaner haben sich in den vergangenen zwei Jahren als eine vom Opportunismus und Trumpismus vergiftete Partei präsentiert. Nur ein kleines Häuflein aufrechter Konservativer, angeführt von dem politisch wie persönlich zutiefst integren John McCain, hielt Trump stand. Das amerikanische, direkte Wahlsystem trug dazu bei: Entscheidend für den Wahlerfolg des einzelnen Abgeordneten ist ausschließlich die Stimmung im Wahlkreis. Stehen die Wähler hinter Trump, tut es auch ihr Abgeordneter.

Die republikanischen Abgeordneten würden aber gut daran tun, den Finger ab jetzt noch öfter in den Wind zu halten. Sollten weitere böse Fakten über Trump bekannt werden, könnte sich der Wind – zumindest bei einem Teil der Wähler - drehen. Die Republikaner haben jetzt noch zwei Monate bis zur Zwischenwahl Zeit, sich von ihrem Präsidenten zu distanzieren. Nicht wenige halten es für möglich, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Die meisten Beobachter räumen dennoch einem eventuellen Amtsenthebungsverfahren wenig Aussicht auf Erfolg ein, weil es dazu einer Zweidrittel-Mehrheit im Senat bedürfte.

Wie ein Amtsenthebungsverfahren funktioniert



Der amerikanischen Verfassung zufolge kann ein US-Präsident nur vom Kongress des Amtes enthoben werden. Dazu gibt es das Impeachment-Verfahren. Als Gründe dafür nennt die Verfassung "Verrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen und Vergehen" - eine nähere Definition gibt es nicht. Das Repräsentantenhaus leitet das Verfahren ein, erste Schritte erfolgen in dessen Justizausschuss. Am Ende verabschiedet die gesamte Kammer mit einfacher Mehrheit eine Liste von Anklagepunkten und leitet sie an den Senat weiter, dem die Funktion eines Gerichts zukommt. Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs leitet das Verfahren, einer Verurteilung müssen am Ende zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen. Nach Angaben des Senats ist keine Berufung vorgesehen. Bisher ist noch kein US-Präsident durch ein Impeachment-Verfahren des Amtes enthoben worden. (dpa)

Kluger Vorstoß des Bundesaußenministers

Deshalb tun die europäischen Verbündeten gut daran, nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu warten, dass es mit dem Spuk im Weißen Haus bald vorbei ist.

Denn die Skepsis gegenüber dem vermeintlich unfairen Handel, den manchmal undankbaren Verbündeten und den tatsächlich hohen Kosten für die Aufrechterhaltung einer globalen, halbwegs regelbasierten Ordnung wird die Trump-Präsidentschaft überdauern. Es ist klug und vorausschauend, dass Bundesaußenminister Heiko Maas dies in seinem diese Woche veröffentlichten Strategiepapier so anerkennt – und die Deutschen darauf einstimmt, dass ihr Anteil an der Aufrechterhaltung des internationalen Regelsystems wachsen muss. Ohne die andauernde Wichtigkeit des transatlantischen Bündnisses in Frage zu stellen, fordert Maas eine neue Balance in den Beziehungen mit den USA – die ein engeres Bündnis besonders mit Frankreich voraussetzt.

Im Prinzip erfüllt Maas damit ein altes Konzept von John F. Kennedy mit Leben: Das atlantische Bündnis müsse aus zwei Pfeilern bestehen, hatte Kennedy gesagt: Einer stehe in Nordamerika und der andere in Europa. In Zukunft muss der europäische Pfeiler mehr Gewicht tragen. Ironischerweise könnte Trump, der das Bündnis am liebsten zerstören würde, dann zu einer Erneuerung der transatlantischen Allianz beigetragen haben.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund und von 1997 bis 1998 Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war Korrespondent des SFB, Radio Bremens und Hessischen Rundfunks bei der Nato und der EU in Brüssel, bevor er 2001 als Redakteur und Moderator zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C..