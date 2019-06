Die britische Königin Elizabeth II. hat beim Staatsbankett mit US-Präsident Trump die gemeinsamen Werte und Interessen hervorgehoben. Das Bündnis, das beiden Völkern Wohlstand und Sicherheit gebracht habe, werde noch viele Jahre bestehen, sagte die Queen am Abend im Buckingham Palast. Auch Trump beschwor die gemeinsamen Werte - sorgte aber auch für Irritationen.

Trump erinnerte an den Sieg im Zweiten Weltkrieg und betonte, wenn man sich der gemeinsamen Ideale bewusst sei, werde man eine lange Zukunft vor sich haben. Per Twitter hatte Trump den Briten zuvor ein umfangreiches Handelsabkommen in Aussicht gestellt. Ein großer Vertrag sei möglich, wenn das Vereinigte Königreich seine "Fesseln" los werde, schrieb Trump mit Blick auf den Brexit. Mit Äußerungen über den Londoner Bürgermeister Khan sorgte er zugleich für Irritationen. Offen erklärte Trump zudem seine Unterstützung für den Brexit-Hardliner Johnson als Nachfolger der scheidenden Premierministerin May.



Begleitet wurde der Besuch des US-Präsidenten von einzelnen Protesten. Morgen werden rund 250.000 Demonstranten in der britischen Hauptstadt erwartet.