Trump in Paris

Kurz vor seinem Treffen mit Frankreichs Staatschef Macron hat US-Präsident Trump Kritik an seinem Amtskollegen geübt. Auf Twitter schrieb Trump, Macrons Forderung nach einer eigenen europäischen Armee sei "sehr beleidigend".

Er fügte hinzu, Europa solle erst einmal seinen Anteil an den Kosten der Nato bezahlen. Macron hatte seine Forderung unter anderem damit begründet, dass sich die Europäer bei ihrer Sicherheit nicht nur auf die USA verlassen dürften.



Trump ist zu Gedenkfeiern anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor einhundert Jahren nach Frankreich gereist. Für heute Vormittag ist ein Treffen mit Macron im Élyséepalast geplant.



Macron empfängt an diesem Wochenende insgesamt rund 60 Staats- und Regierungschefs in Paris, unter ihnen auch Bundeskanzlerin Merkel. Heute Nachmittag besuchen beide gemeinsam die Gedenkstätte im Wald von Compiègne. Dort unterzeichneten die Deutschen vor einhundert Jahren den Waffenstillstand mit den Alliierten.