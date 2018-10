US-Präsident Trump hat in Pittsburgh die Synagoge besucht, in der ein antisemitischer Attentäter am Samstag elf Menschen erschossen hat. Trump wurde von seiner Frau Melania begleitet. In der Nähe der Synagoge protestierten rund 2.000 Menschen gegen den Besuch, darunter viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde.

Sie werfen Trump vor, mit seiner scharfen Rhetorik für Gewalttaten wie diese mitverantwortlich zu sein und schrieben in einem offenen Brief, er sei solange nicht in der Stadt willkommen, wie er sich vom weißen Nationalismus nicht distanziere.



Dlf-Korrespondent Thilo Kößler berichtet, die demokratischen und republikanischen Anführer der beiden Häuser des Kongresses hätten Trump im Regen stehen lassen und ihn nicht bei der Reise begleitet, was man schon fast als Zeichen der Distanzierung sehen müsse. Trump reiste in Begleitung seiner Frau Melania, Tochter Ivanka, Schwiegersohn Jared Kushner und Finanzminister Mnuchin. Bei seiner Ankunft in der Stadt sei Trump der Mittelfinger von Demonstranten gezeigt worden.



Der Besuch sei sehr diskret abgelaufen, traditionelle wurden Steine niedergelegt, zudem besuchte der Präsident Opfer. Es gab keine Reden - laut Kößler aufgrund der öffentlichen Debatte, die Trump begleitet. Es steht der Vorwurf im Raum, dass der US-Präsident sich durch seine Hassreden mitverantwortlich gemacht hat für das Klima der Gewalt.



In New York will UNO-Generalsekretär Guterres heute bei einer Trauerfeier gemeinsam mit Vertretern verschiedener Religionen der Opfer gedenken.