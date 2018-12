US-Präsident Trump hat auf der Rückreise vom Irak in die USA einen Zwischenstopp in Deutschland eingelegt. Er besuchte US-Soldaten am Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Zuvor hatte er den amerikanischen Soldaten im Irak einen Weihnachtsbesuch abgestattet. Die Visite war im Vorfeld wie üblich aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.

Am US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz sprach er mit Soldaten und Offizieren und posierte zusammen mit der First Lady, seiner Frau Melania, in einem Hangar für Selfies mit seinen Truppen. Nach einem knapp zweistündigen Aufenthalt in Ramstein setzte Trump seinen Heimflug fort.

"Kein Abzug aus dem Irak"

Für Trump war der Truppenbesuch im Irak der erste seine Amtszeit bei Kampfverbänden im Ausland überhaupt. Bei seinem Besuch verteidigte Trump die Entscheidung, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen: "Die Vereinigten Staaten können nicht weiter der Weltpolizist sein", sagte er. Es sei nicht fair, wenn allein die Vereinigten Staaten diese Last trügen. Um das, was in Syrien noch von der Terrormiliz IS übrig sei, müssten sich nun die Türkei und andere Länder der Region kümmern.



Der Präsident betonte, er habe nicht die Absicht, US-Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Vielmehr könnten die Vereinigten Staaten das Land als Basis nutzen, sollten weitere Angriffe gegen die Terrormiliz IS notwendig werden. In der vergangenen Woche hatte Trump einen Abzug aller US-Soldaten aus Syrien bekannt gegeben und dies unter anderem damit begründet, der IS sei besiegt. In der Folge kündigte Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt an. Auch in Afghanistan will Trump die Truppenstärke stark reduzieren.