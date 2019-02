Russland hat den ergebnislosen Abbruch der Gespräche zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bedauert. Ein Kremlsprecher sagte in Moskau, man sei froh, dass der Gesprächsfaden nicht völlig abgerissen sei. Er warf den Verhandlungspartnern aber mangelnde Flexibilität und Kompromissbereitschaft vor. Das nordkoreanische Atomprogramm sei ein komplexes Problem, das man nicht auf einmal lösen könne.

Auch Südkorea äußerte Bedauern darüber, dass das Spitzentreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ergebnislos geblieben ist. Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In verwies vor allem darauf, dass es nicht zu einer umfassenden Einigung gekommen sei. Nichtsdestotrotz gebe es insgesamt mehr Fortschritte als je zuvor in der Vergangenheit. Japans Ministerpräsident Abe sagte dagegen, man stehe völlig hinter Trumps Entscheidung, den Gipfel abzubrechen.



Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hardt, sieht mangelnde Vorbereitung als einen Grund für das Scheitern des Gipfels. Hardt sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man hätte vielleicht lieber Diplomaten miteinander sprechen lassen sollen als Kim und Trump. Die letzte Karte – nämlich direkte Gespräche zwischen den Staatschefs – hätte Amerika besser ganz zum Schluss ziehen sollen.



Auch Bundesaußenminister Maas bedauerte den Ausgang des Gipfeltreffens. Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Die Gespräche sollten fortgesetzt werden.



Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, der CDU-Politiker Merz, sagte im Deutschlandfunk, Gipfeltreffen wie diese müssten auf diplomatischer Ebene sehr sorgfältig vorbereitet werden. Dies scheine nicht geleistet worden zu sein. Die Idee eines Verbindungsbüros nannte Merz aber einen ersten guten Schritt in die richtige Richtung.



Trump hatte das vorzeitige Ende der Gespräche vor allem mit Kims Forderung nach einer sofortigen Aufhebung der Sanktionen begründet. So habe Kim verlangt, die Strafen vollständig aufzuheben. Das habe man aber nicht zusagen können. Man habe sich aber freundlich verabschiedet.