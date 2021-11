Ein US-Berufungsgericht hat die Freigabe von Akten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol im vergangenen Januar vorläufig blockiert.

Der Schritt sei nicht als Entscheidung in der Sache zu verstehen, betonten die Richter. Die Entscheidung soll dem Gericht bis zum Monatsende Zeit geben, Argumente des ehemaligen Präsidenten Trump gegen eine Freigabe zu prüfen. Dieser berief sich auf das sogenannte Exekutivprivileg. Es erlaubt einem Präsidenten, bestimmte Dokumente geheimzuhalten.



Die Dokumente sollten eigentlich heute an einen Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses übergeben werden. Dieser verlangt Einblick in Trumps Anrufprotokolle, Entwürfe von Reden und andere Dokumente, die mit dem Sturm auf das Kapitol in Verbindung stehen. Trump erkennt seine Wahlniederlage bis heute nicht an. Am 6. Januar rief er seine Anhänger auf, zum Kapitol zu marschieren.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.