Atomprogramm

Das Weiße Haus in Washington (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)

Trump sagte in Washington, die Verhandlungen mit Teheran würden - so wörtlich - "fast auf der höchsten Ebene stattfinden". Möglicherweise werde eine Einigung erzielt.

Von Seiten des Iran liegt keine Bestätigung für die Gespräche am Samstag vor. Zuletzt hatte der iranische Außenminister Araghtschi am vergangenen Wochenende direkte Verhandlungen mit den USA abgelehnt, indirekte Gespräche jedoch nicht ausgeschlossen.

Der Iran reichert nach eigener Darstellung Uran nur zur zivilen Nutzung von Atomenergie an. Viele westliche Staaten verdächtigen die Führung in Teheran, an einem nuklearen Waffenprogramm zu arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.