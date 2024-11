Handelshemmnisse

Hatte Zölle im Wahlkampf angekündigt: Donald Trump (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Harnik)

Er begründete seine Entscheidung nicht wirtschaftlich, sondern mit Einwanderern, die über die Grenzen Kriminalität und Drogen in die USA brächten. Bis beide Länder das Problem lösten, sollten die Zölle in Kraft bleiben. Mit einer ähnlichen Begründung will Trump auf Waren aus China Zusatzabgaben von zehn Prozent anordnen. Von dort gelange etwa das tödliche Fentanyl ins Land. Ökonomen warnen, Trumps Politik könne zu höheren Preisen führen und die Inflation neu anheizen.

In einer ersten Reaktion warnte China vor einem Handelskrieg, den niemand gewinnen könne. Kanada machte auf mögliche Folgen für Energielieferungen aufmerksam.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.