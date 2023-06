Donald Trump in New York vor Gericht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Seth Wenig)

Dieses Mal geht es um die Vorwürfe des unsachgemäßen Umgangs mit vertraulichen Dokumenten, teilte er unter Berufung auf seine Anwälte mit. Kommende Woche soll er vor einem Gericht in Miami erscheinen. Die Bundespolizei FBI hatte im August sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht und diverse Verschlusssachen beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Das Justizministerium setzte einen Sonderermittler ein. Auch bei Präsident Biden waren als geheim eingestufte Regierungsdokumente gefunden worden. Hier ist ebenfalls ein Sonderermittler tätig. In Bidens Fall geht es um weniger Dokumente. Zudem soll sich Biden anders als Trump nicht geweigert haben, diese den Ermittlern zu übergeben.

Trump ist bereits in New York im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornodarstellerin angeklagt worden. Anfang April wurde er dort dem Richter vorgeführt. Gegen ihn laufen noch weitere Ermittlungen. Derzeit bewirbt er sich um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner. In Umfragen unter den Parteianhängern liegt er deutlich vorn.

