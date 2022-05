US-Republiker

Vance holte 32 Prozent der Stimmen. Er wird damit bei den Kongress-Zwischenwahlen im November für die Republikaner für einen Sitz im Senat in Washington kandidieren. Aus Sicht von Beobachtern kann Trump damit seine Machtposition in der Republikanischen Partei festigen.

Der Vizepräsident der Stiftung German Marshall Fund, Kleine-Brockhoff, sagte im Deutschlandfunk , Trump habe keineswegs an Bedeutung verloren. Das mache der Wahlsieg von Vance deutlich. Anders als im Präsidentschaftswahlkampf 2016 mache der frühere Präsident jetzt Parteiarbeit in den Bezirken und versuche so, sich eine breite Unterstützung zu sichern. Dabei sei er auf einer Art Rachefeldzug gegen alle, die ihn in der Vergangenheit kritisiert oder dem derzeitigen US-Präsidenten Biden den Wahlsieg zugesprochen hatten. Man traue sich innerhalb der Partei nicht, gegen Trump zu sein, betonte Kleine-Brockhoff.