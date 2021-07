Das Immobilien-Unternehmen des früheren US-Präsidenten Trump gerät zunehmend unter Druck.

Der Finanzvorstand der "Trump Organisation", Weisselberg, stellte sich den Behörden. Zuvor war bekannt geworden, dass gegen die Organisation Anklage erhoben werden soll. Die Familienholding steht unter anderem unter Verdacht, Steuern hinterzogen zu haben.



Weisselberg wird Medienberichten zufolge verdächtigt, Zusatzleistungen wie die Nutzung von Wohnungen und Autos erhalten zu haben, die nicht versteuert wurden. Offen ist, ob zu einem späteren Zeitpunkt auch gegen Trump persönlich juristische Schritte eingeleitet werden könnten. Trump hat wiederholt von einer politisch motivierten "Hexenjagd" gegen ihn gesprochen.



In der aus hunderten Einzelunternehmen bestehenden Trump Organization sind die Immobiliengeschäfte des Ex-Präsidenten gebündelt. Ihr gehören Luxushotels, Golfclubs, Wohngebäude und Geschäftsimmobilien, darunter auch der Trump Tower in New York.

