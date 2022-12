Immobilienunternehmen

Auch die Trump Hotels gehören zu der Trump Organization. (imago images/ITAR-TASS)

Eine Jury am New Yorker Supreme Court sah das Unternehmen in allen 17 Anklagepunkten als schuldig an. Das Strafmaß soll Mitte Januar verkündet werden. Neben der Trump Organization war auch der langjährige Finanzchef des Unternehmens, Weisselberg, angeklagt. Er hatte sich schuldig bekannt und bei seiner Aussage eingestanden, dass er und andere Angestellte jahrelang systematisch die Finanzbehörden hintergangen hätten. Damit entging der heute 75-Jährige einer möglichen Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Ex-Präsident Trump war in dem Verfahren nicht persönlich angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.