Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, lehnt zum jetzigen Zeitpunk ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump ab.

Eine entsprechende Resolution des demokratischen Abgeordneten Green aus Texas werde sie stoppen, erklärte Pelosi am Abend in Washington. Green hatte sein Ansinnen unter anderem damit erklärt, dass Trump sich rassistisch über die demokratischen Kongressabgeordneten dunklerer Hautfarbe geäußert habe. Das Lager um Pelosi will sich nach eigenen Angaben zunächst um mehr öffentliche Unterstützung für ein Amtsenthebungsverfahren bemühen.