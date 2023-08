Strafverfahren in Georgia

Der frühere US-Präsident Trump weist den Vorwurf des versuchten Wahlbetrugs von sich. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Das geht aus einem heute veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Dadurch muss Trump nicht in der kommenden Woche zur Anhörung vor Gericht in Atlanta erscheinen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Republikaner und anderen Angeklagten vor, den Ausgang der US-Präsidentenwahl 2020 in Georgia beeinflusst zu haben. Trump hatte dort die Abstimmung knapp verloren. Der 77-Jährige weist alle Vorwürfe zurück und wertet die Anklagen als Versuch seiner Gegner, ihn von einer weiteren Amtszeit abzuhalten.

Gegen Trump ist noch in drei weiteren Fällen Anklage erhoben worden. Dabei geht es auch um den Sturm auf das Kapitol und die Aufbewahrung von streng geheimen Regierungsunterlagen in Trumps Privatanwesen.

