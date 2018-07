Das noch für dieses Jahr geplante zweite Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Putin ist verschoben worden.

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Bolton, sagte in Washington, Trump wolle zunächst die Untersuchungen des Sonder-Ermittlers Mueller über die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf abwarten. Deshalb habe man entschieden, dass die Begegnung erst nach dem 1. Januar 2019 stattfinden könne.



Trump hatte Putin bei dem umstrittenen Treffen in Helsinki für diesen Herbst nach Washington eingeladen. Die gemeinsame Pressekonferenz und die Aussagen Trumps hatten in den USA erhebliche Missstimmung ausgelöst.

