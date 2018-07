Das für dieses Jahr angekündigte zweite Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin ist verschoben worden.

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Bolton, sagte in Washington, Trump wolle zunächst die Untersuchungen des Sonder-Ermittlers Mueller über die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf abwarten. Deshalb habe man entschieden, dass die Begegnung erst nach dem 1. Januar 2019 stattfinden könne.



Trump hatte Putin beim Treffen in Helsinki für diesen Herbst in die US-Hauptstadt eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.