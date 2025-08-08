US-Präsident Donald Trump (dpa / AP / Mark Schiefelbein)

Dies sagte Trump auf eine entsprechende Frage von Journalisten. Nicht eindeutig äußerte sich der US-Präsident zum Umgang mit seinem Ultimatum an Putin. Die 10-Tages-Frist für eine Waffenruhe läuft eigentlich heute aus. Auf die Gültigkeit angesprochen, sagte Trump, man werde sehen, was Putin zu sagen habe. Trump und Putin könnten sich bereits kommende Woche erstmals persönlich zu einem Gespräch über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte bei den Bemühungen um ein Kriegs-Ende einen stärkeren europäischen Einfluss. Alle hierfür zu treffenden Entscheidungen sowie Sicherheitsgarantien beträfen das gesamte Europa, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

