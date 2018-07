Trump, Putin und der Westen Passt das noch zusammen?

Putin freut sich: Donald Trump versetzt die NATO in Aufruhr, sät Zweifel am Bündnisversprechen, attackiert Merkel, belehrt und beleidigt die britische Premierministerin. Steht das transatlantische Verhältnis am Abgrund? Oder sind wir schon einen Schritt weiter?

Moderation: Jasper Barenberg