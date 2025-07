Das Weiße Haus in Washington (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Verweis auf Regierungsunterlagen berichtet, erhält die Einwanderungsbehörde ICE Zugang zu persönlichen Daten von 79 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Gesundheitsversorgungsprogramms Medicaid. Damit soll die Behörde Einwanderer ausfindig machen können, die womöglich illegal in den USA leben. Enthalten in dem Datenmaterial sind die Privatadressen und ethnischen Zugehörigkeiten von Medicaid-Teilnehmern. Die entsprechende Vereinbarung wurde demnach bereits am Montag unterschrieben aber zunächst nicht öffentlich bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.