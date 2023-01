US-Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy (l.) hat bislang die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Trump erklärte, es müsse ein Ausweg aus dieser Sackgasse gefunden werden. Der republikanische Fraktionsvorsitzende McCarthy hatte gestern in der konstituierenden Sitzung des Repräsentantenhauses in drei Durchgängen die erforderliche Mehrheit verfehlt, obwohl seine Partei in der neugewählten Parlamentskammer über die meisten Sitze verfügt. Mindestens 19 republikanische Abgeordnete verweigerten ihm die Stimme. Den rechtsgerichteten Politikern gilt McCarthy als zu gemäßigt. Eine solche Wahl-Situation hat es zuletzt vor 100 Jahren gegeben. Die Abstimmung wird am Abend fortgesetzt.

