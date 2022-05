Der frühere US-Präsident Trump ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, sein Twitter-Konto wieder freischalten zu lassen. (dpa)

Ein Bundesgericht in Kalifornien urteilte, dass die Nutzungsbedingungen es dem Unternehmen erlaubten, jedes Konto und jeden Inhalt ohne Angabe von Gründen zu sperren. Das Gericht wies damit Trumps Argumentation zurück, nach der es sich bei der Sperre um Zensur und einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung handle.

Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger des damaligen Präsidentn nach einer Rede von Trump das Kapitol in Washington gestürmt. Twitter sperrte Trumps Konto zwei Tage später und gab als Grund das Risiko einer weiteren Anstachelung zur Gewalt an.

