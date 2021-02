Nach einer Entscheidung des Senats in Washington wird das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Trump fortgesetzt.

Trumps Anwälte hatten argumentiert, da Trump nicht mehr im Amt sei und damit als Privatperson gelten müsse, sei ein Impeachment-Verfahren verfassungswidrig. Die demokratischen Anklagevertreter hielten dagegen, Trump müsse auch nach dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus für seine Taten als Präsident zur Rechenschaft gezogen werden können.



Trump wird beschuldigt, seine Anhänger zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar angestachelt zu haben. In der Anklage heißt es, er habe damit das Leben aller Kongressmitglieder gefährdet. Zur Anschauung wurde im Senat ein Video mit dramatischen Szenen von der Erstürmung gezeigt. In den nächsten Tagen sollen in dem Impeachment-Verfahren dann Ankläger und Verteidiger ihre Argumente in der Sache austauschen.

