USA

Trump setzt Vorwahl-Siegeszug am "Super Tuesday" fort - wieder Proteststimmen gegen Biden

Bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen in den USA hat der frühere Präsident Trump in zahlreichen weiteren Bundesstaaten gewonnen. Seine parteiinterne Rivalin Haley war bisher lediglich in Vermont erfolgreich. Am so genannten Super Tuesday wurde in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten abgestimmt.