Kapitol in Colorado

Trump sieht sich in Porträt verzerrt dargestellt - Ersatz für abgehängtes Gemälde nicht in Sicht

Im Kapitol des US-Bundesstaats Colorado ist nun eine Leerstelle an der Wand - und das wird wohl auch länger so bleiben. Ursprünglich hing in dem Parlamentsgebäude ein Porträt des Präsidenten Trump. Doch der hat sich an dem Ölgemälde der Künstlerin Darah Boardman aus dem Jahr 2019 gestört.