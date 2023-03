Der vorläufige Bericht , der von demokratischen Abgeordneten erstellt worden war, wurde in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses vorgestellt. Darin heißt es, der Wert der nicht deklarierten Geschenke an Trump und dessen Familie habe rund 291.000 US-Dollar betragen. Ein Gesetz schreibt vor, dass Geschenke an den US-Präsidenten offiziell angeben werden müssen, wenn sie einen Wert von mehr als 415 Dollar haben.