Buch von Ex-US-Verteidigungsminister Esper

Der frühere US-Präsident Donald Trump (rechts ) und sein damaliger Verteidigungsminister Mark Esper (Bild datiert auf den 7. Oktober 2019) (dpa/Consolidated News Photos/Ron Sachs)

Das schreibt der ehemalige Verteidigungsminister Esper nach Angaben der "New York Times" in seiner Autobiographie. Trump habe ihn zweimal darauf angesprochen, ob die amerikanischen Streitkräfte so vorgehen könnten. Im Nachhinein würde er die Verantwortung dann abstreiten. Esper schreibt dazu, Trumps Äußerungen hätten ihn seinerzeit sprachlos gemacht.

Das Buch soll in der kommenden Woche erscheinen. Esper war von Juli 2019 bis November 2020 Verteidigungsminister unter Trump.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.