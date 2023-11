Trump im Gerichtsaal in New York. (Seth Wenig / POOL AP / dpa / Seth Wenig)

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 77-Jährigen vor, über Jahre die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums aufgeblasen zu haben, um an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Trump weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet das Verfahren als politisch motiviert. Er will bei der Präsidentschaftswahl in einem Jahr erneut antreten.

In dem Zivilprozess haben bereits Trumps älteste Söhne Donald Junior und Eric ausgesagt. Die beiden gehören der Leitung der "Trump Organization" an, der zahlreiche Immobilien, Hotels und Golfplätze gehören. Die New Yorker Generalstaatsanwältin James hat Geldstrafen von 250 Millionen Dollar gegen Trump und seine Söhne gefordert und will, dass dem Republikaner künftig Geschäfte in dem Bundesstaat untersagt werden.

Trump muss sich derzeit auch in mehreren weiteren Strafverfahren verantworten, unter anderem wegen des Vorwurfs der versuchten Wahlbeeinflussung.

