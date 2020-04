Es war ein anderer, nämlich ein amerikanischer Präsident von historischem Format, der diesen Satz prägte: Große Krisen bringen große Männer hervor. Doch der Mann im Weißen Haus heißt nicht mehr John F. Kennedy, er heißt Donald Trump. Und bei ihm hat dieser Satz jede Gültigkeit verloren.

Unnötige Kapriolen statt Führungsstärke

Mit jeder Volte seines impulsiven und unberechenbaren Regierungsstils sorgt Donald Trump nicht nur für eine neue Selbstentlarvung. Sondern auch dafür, dass die Vereinigten Staaten ihr Prestige als zuverlässige Führungsmacht in internationalen Krisen wie diesen verspielen.

Ausgerechnet Donald Trump, der mit dieser Pandemie von Anbeginn überfordert war, der sie unterschätzte, verharmloste, kleinredete; ausgerechnet Donald Trump, der China noch Ende Januar für die Bemühungen lobte, "hart daran zu arbeiten, das Virus einzudämmen", so wörtlich. Ausgerechnet dieser Präsident bezichtigt jetzt die Weltgesundheitsorganisation, in dieser Krise versagt zu haben und damit für den Tod von Tausenden von Infizierten mitverantwortlich zu sein. Deshalb will er der WHO bis zum Beweis des Gegenteils den Geldhahn zudrehen.

Kritik ist durchaus berechtigt

Nicht, dass diese Organisation der Vereinten Nationen über alle Zweifel und Kritik erhaben wäre. Natürlich sollten die Einschätzungen dieser Mammutbehörde gerade zu Beginn der Krise hinterfragt werden. Natürlich ist die Frage erlaubt, ob die WHO zunächst allzu leichtgläubig den fragwürdigen chinesischen Angaben folgte. Doch konstruktive Kritik mit dem Ziel einer gründlichen Fehleranalyse ist das eine. Etwas ganz anderes ist es, mitten in dieser Krise die Axt an die Grundfesten einer erfahrenen internationalen Organisation zu legen, die sich einem hehren Ziel verschrieben hat: Dem gesundheitlichen Schutz der Weltbevölkerung.

Eine Rückkehr zur Normalität ab Ostern – das versprach US-Präsident Donald Trump zunächst. Doch dann verlängerte er die geltenden Richtlinien zur sozialen Distanzierung um einen Monat bis Ende April. Kritik an seinem konfusen Corona-Krisenmanagement kontert er mit Angriffen auf politische Gegner.

Donald Trump folgt mit seiner Anklage im Stil eines Großinquisitors zwei mittlerweile sattsam bekannten Impulsen: Er lehnt internationale Organisationen nebst ihren Verträgen und Verpflichtungen grundsätzlich ab, weil sie angeblich zu Lasten der Vereinigten Staaten gehen. Und er versucht wie eh und je, von seinem eigenen Versagen abzulenken und einem Sündenbock die Schuld in die Schuhe zu schieben. Der Präsident schert sich wieder einmal nicht um die Folgen seines politischen Handelns – er ist ausschließlich mit sich selbst und seinem eigenen Ruf beschäftigt.

Der Präsident vertut wichtige Chancen

Damit ignoriert er die Konsequenzen, die dringend aus dieser Krise gezogen werden müssten: Dass mit der Parole "America first" einer Pandemie wie dieser schwerlich beizukommen ist. Mit noch mehr internationaler Zusammenarbeit, noch mehr gemeinsamer Forschung, noch mehr Transparenz zum Beispiel beim Datenaustausch indes schon. Mit seinem erneuten Affront gegen die WHO und die multilaterale Weltordnung forciert Donald Trump die internationale Entfremdung. Er treibt den Keil noch tiefer zwischen die USA und China, er eskaliert die Kultur der gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und behindert damit die vordringlichen Bemühungen um den ersehnten Impfstoff und zuverlässige Tests für alle.

Donald Trump wird weder der Verantwortung gegenüber seinen eigenen Landsleuten gerecht. Noch gegenüber all jenen, die irgendwo sonst bereits Covid 19 zum Opfer gefallen sind oder noch zum Opfer fallen werden.

Thilo Kößler - Dlf Korrespondent in Washington, USA (Marion Meakam)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.