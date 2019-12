Die beiden Harvard-Professoren Steven Levitzky und Daniel Ziblatt haben in einem brillanten Buch beschrieben, wie Demokratien heute sterben. Die Gefahr gehe nicht mehr von einem Militärputsch aus, schreiben sie, sondern von einer schleichenden Unterminierung der Werte, der Institutionen, des Rechts. Und der Wahrheit.

So gesehen ist Donald Trump mit seiner Kampfansage an das politische System schon ziemlich weit gekommen. So weit, dass den Demokraten gar nichts mehr anderes übrigblieb, als gegen den Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.

(dpa-news / AP / Andrew Harnik)"Donald Trump hat erreicht, was er wollte"

Das Impeachment-Verfahren werde US-Präsident Donald Trump zu seiner Wiederwahl verhelfen, sagte der USA-Experte Joself Braml im Dlf. Trump wolle sogar, dass sich das Verfahren hinziehe. Dadurch werde auch das Ansehen Joe Bidens in Mitleidenschaft gezogen. Der Demokrat sei Trumps ernsthaftester Konkurrent.

Zwar glaubt kein Demokrat im Ernst daran, Donald Trump aus dem Amt treiben zu können. Nach Stand der Mehrheiten hat das Amtsenthebungsverfahren keinerlei Aussicht auf Erfolg. Doch um dem Vorwurf zu entgehen, die Kontrollrechte und -pflichten des Parlaments gegenüber der Exekutive zu vernachlässigen, blieb den Demokraten gar keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen.

Historische Krise der USA

Die Beweislast gegen Donald Trump erscheint in der Tat erdrückend. Trump bedrängte den ukrainischen Präsidenten in einem Telefonat, ihm belastendes Material gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden zu besorgen. Anschließend tat er alles, um der Legislative bei der Aufklärung dieser Affäre so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen.

Auf Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses lauten die beiden Anklagepunkte in diesem erst dritten Impeachment-Verfahren in der US-amerikanischen Geschichte. An der Wende zum Wahljahr 2020 sehen sich die USA mit einer historischen Krise konfrontiert.

(Dpa / picture alliance / Alex Wroblewski )Impeachment: Verfahren und Erfolgsaussichten

Donald Trump muss sich als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten wegen der Ukraine-Affäre einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das Verfahren ist streng geregelt – die Erfolgsaussichten sind jedoch gering.

Der Brandstifter inszeniert sich als Feuerwehrmann

Doch Donald Trump streitet weiterhin kategorisch alles ab. Er erklärt das ganze Verfahren zum Putschversuch und zur beispiellosen Hexenjagd. Das gesamte Kompendium seiner dreisten Behauptungen, Halbwahrheiten und Lügen, das er den Ermittlungsergebnissen entgegenhält, ist in seinem wütenden Brief an die Demokratin Nancy Pelosi nachzulesen.

In diesem Schreiben liegt auch der Schlüssel zum Verständnis der Abwehr-, Negierungs- und Umwidmungstechniken dieses Präsidenten: Trump verdreht die Fakten und bringt sie sinnentstellend in einen neuen Zusammenhang. Der Brandstifter Donald Trump inszeniert sich so als Feuerwehrmann. Der Täter mutiert zum Opfer.

Imaginierte Gegenwelten zu unliebsamen Fakten

Nur ein Beispiel: Als Antwort auf die Russlandaffäre, die eine russische Intervention im US-amerikanischen Wahlkampf von 2016 zugunsten Donald Trumps nachwies, verbreitete der Präsident die Verschwörungstheorie, die Ukraine habe sich zugunsten der Demokraten eingemischt. Eine Behauptung, für die es nicht den leisesten Hinweis gibt. Doch ihre stete Wiederholung wirkt wie ein Gift, das tröpfchenweise verabreicht wird.

Donald Trump konstruiert auf diese Weise imaginierte Gegenwelten zu unliebsamen Fakten und nachprüfbaren Realitäten. Er erschafft ein auf Behauptungen und Lügen basierendes Paralleluniversum. Seine fiktionalen Narrative stehen in einem dramatischen Widerspruch zur Wahrheit.

Ein Präsident, dem mittlerweile 15.000 falsche oder irreführende Aussagen während seiner Amtszeit nachgewiesen wurden, ist an sich schon eine Herausforderung für ein politisches System, das auf rechtsstaatlichen Normen und damit auf Vertrauen beruht. Trumps fragwürdige Kultur im Umgang mit der Wahrheit zieht indes Kreise.

Institutionalisierte Irreführung

Sein Justizminister William Barr etwa ließ in der Russlandaffäre gegen die eigenen Ermittler ermitteln und fiel so den staatlichen Behörden in den Rücken.

(picture alliance / Patrick Semansky)US-Justizministerium: Ermittler ermitteln gegen Ermittler

Donald Trump sieht hinter den Russland-Ermittlungen gegen ihn dunkle Mächte am Werk. Deshalb setzt der US-Präsident nun das Justizministerium darauf an, das FBI zu durchleuchten. Dadurch ermittelt das Justizministerium nun gegen sich selbst – denn das FBI untersteht dem Ministerium.

Die Rede ist bereits von institutionalisierter Irreführung. Daran beteiligen sich auch konsequent die Republikaner, die sich wie Trump im bisherigen Verfahren allen Fakten verweigern und stattdessen den falschen Fährten hinterher laufen, die ihnen der Präsident vor die Füße legt.

Der britische Guardian beschrieb unlängst dieses System Trump als eine konzertierte Mission aus Fake News, verbogenen Tatsachen und Verschwörungstheorien. Eine Umfrage der Nachrichtenagentur AP machte bereits auf die Folgen dieser Kultur der Unehrlichkeit aufmerksam: Die Hälfte aller US-Amerikaner hat mittlerweile Schwierigkeiten, richtige von falschen Informationen zu unterscheiden und damit wahr von unwahr.

Genau so sterben Demokratien. Und Teil der Besorgnis ist es, dass die Demokratische Partei bis heute kein Rezept gefunden hat, um dieses System zu entlarven und unschädlich zu machen. Sogar die Waffe des Amtsenthebungsverfahrens erscheint vor diesem Hintergrund erschreckend stumpf. Am Ende kann man nur auf die Vernunft der Wähler hoffen. Allein sie haben es im November nächsten Jahres in der Hand, das Blatt zu wenden.

Thilo Kößler - Dlf Korrespondent in Washington, USA (Marion Meakam)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.