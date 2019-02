Südkorea hat es bedauert, dass das Spitzentreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ergebnislos geblieben ist. Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In verwies vor allem darauf, dass es nicht zu einer umfassenden Einigung gekommen sei.

Nichtsdestotrotz gebe es insgesamt mehr Fortschritte als je zuvor in der Vergangenheit. Das Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim in Hanoi war zuvor ohne Einigung und früher als geplant zu Ende gegangen.



Nach Angaben von Trump lag das vor allem an einem Streit über die Sanktionen gegen Nordkorea. So habe Kim verlangt, die Strafen vollständig aufzuheben. Das habe man aber nicht zusagen können.



Auch Bundesaußenminister Maas bedauerte den Ausgang des Gipfeltreffens. Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Die Gespräche sollten fortgesetzt werden.



Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, der CDU-Politiker Merz, sagte im Deutschlandfunk, Gipfeltreffen wie diese müssten auf diplomatischer Ebene sehr sorgfältig vorbereitet werden. Dies scheine nicht geleistet worden zu sein. Die Idee eines Verbindungsbüros nannte Merz aber einen ersten guten Schritt in die richtige Richtung.