US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ziehen ein amerikanisches Verbindungsbüro in Pjöngjang in Betracht. Bei ihrem Treffen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sagte Kim, das sei begrüßenswert. Trump sprach von einer guten Idee.

Ein Verbindungsbüro hat nicht den diplomatischen Rang einer Botschaft, wäre aber ein Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen.



Kim bekräftigte außerdem, dass er grundsätzlich zu einer atomaren Abrüstung bereit sei. Wenn er nicht gewillt wäre, dann wäre er jetzt nicht dort. Trump sagte, er habe keine Eile, wenn es um ein Abkommen mit Nordkorea gehe.



Beim zweiten Spitzentreffen der beiden Politiker geht es auch um die Frage, ob der Kriegszustand zwischen den beiden koreanischen Staaten offiziell beendet werden könnte. Seit 1953 gilt nur ein Waffenstillstand.