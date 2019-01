Die südkoreanische Regierung hat sich erfreut über das angekündigte zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geäußert.

Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In sagte in Seoul, man erhoffe sich von dem erneuten Gipfel einen Wendepunkt im Bemühen um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Südkorea werde seinen Teil dazu beitragen, das Treffen erfolgreich zu gestalten.



Das Weiße Haus in Washington hatte den Gipfel zuvor für den kommenden Monat angekündigt. Der Ort ist noch unklar, im Gespräch ist unter anderem Vietnam. Die US-Regierung betonte, dass die wegen des nordkoreanischen Atomprogramms verhängten Sanktionen zunächst beibehalten würden.



Kim hatte beim ersten Treffen im Juni 2018 in Singapur eine Denuklearisierung zugesagt. In den Verhandlungen dazu sind nach US-Angaben bislang aber kaum Fortschritte erzielt worden. Zuletzt hatte Washington den Ton gegenüber Pjöngjang wieder verschärft.