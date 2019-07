Die US-Regierung will nicht länger mit dem britischen Botschafter Darroch verkehren.

Weder möge man ihn in den USA, noch werde gut über ihn gedacht, teilte Präsident Trump auf Twitter mit. Der Diplomat hatte die Trump-Administration in vertraulichen Berichten unter anderem als unfähig bezeichnet. Großbritanniens Außenminister Hunt distanzierte sich von Darrochs Äußerungen. In London sagte Hunt, er stimme nicht mit Darrochs Ansichten überein.



Zugleich betonte Hunt, es sei wichtig, dass Botschafter ihre Meinung über die Länder, in die sie entsandt seien, frei äußern könnten. Sehr besorgt sei er darüber, dass die Einschätzungen Darrochs veröffentlicht worden seien. Man müsse nun herausfinden, wie dies geschehen konnte.