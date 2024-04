Einer der Angeklagten: Rudy Giuliani. (dpa/picture alliance)

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in der veröffentlichten Anklageschrift eine Verschwörung zur Manipulation der Präsidentenwahl im Jahr 2020 vor. Zwar werden in dem Dokument noch keine Namen der insgesamt 18 Beschuldigten genannt, doch gilt als sicher, dass es sich unter anderen um Trumps früheren Anwalt Giuliani und seinen Ex-Stabschef Meadows handelt.

Arizona war einer von sieben Bundesstaaten, in denen Trumps Verbündete versucht haben sollen, die Wahlmännerstimmen des Staates für ihn zu sichern, obwohl diese an den Sieger Biden gehen mussten. Der Wahlbetrug ist Gegenstand zweier weiterer Strafverfahren in Washington D.C. und Georgia, in denen Trump selbst der Versuch vorgeworfen wird, Bidens Sieg auf illegale Weise zu kippen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.