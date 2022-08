Verhör bei der Staatsanwaltschaft

Donald Trump: Weiterhin unter Druck der Behörden (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

In der Befragung unter Eid durch New Yorks Generalstaatsanwältin James beantwortete Trump nur die Frage nach seinem Namen. Das berichtet die New York Times in ihrer Online-Ausgabe. Dort heißt es weiter, Trump habe eine Stellungnahme zu Protokoll gegeben, in der er die Ermittlungen zu seinen Geschäftspraktiken eine Fortsetzung der, so wörtlich "größten Hexenjagd in der Geschichte des Landes" genannt habe.

Die Demokratin James leitet seit Jahren zivilrechtliche Ermittlungen gegen das Firmenimperium des Republikaners Trump. James zufolge sollen Trump und die Trump Organization ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen. Trumps Konzern weist das zurück.

Die Befragung in New York erfolgte zwei Tage nach einer Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida durch die Bundespolizei FBI, bei der es um mögliche zurückgehaltene Dokumente aus Trump's Amtszeit ging.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.