Nach Tagen des Hoffens und Bangens rückt die Stunde der Gewissheit näher: Joe Biden hat die Führung in Pennsylvania übernommen, er führt seit vergangener Nacht in Georgia, er führt in Nevada – und selbst in Arizona bleibt er in Führung, obwohl er den jüngsten Zahlen zufolge fast 3.000 Stimmen seines Vorsprungs einbüßen musste.

Wenn Biden aber seinen Vorsprung in Pennsylvania zu einem Sieg ausbauen kann, dann hat er weitere 20 Wahlmännerstimmen hinter sich gebracht – und das wäre der Sieg im Rennen um die Präsidentschaft. Sollte er das wider Erwarten nicht schaffen, würden ihm auch die Stimmen aus Georgia und Nevada noch reichen. Noch ist es zu früh, Joe Biden definitiv zum Sieger auszurufen – it's a nail-biting race, sagt der Amerikaner: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem man sich vor Spannung die Fingernägel abknabbert.

Trump gehen die Nerven durch

Joe Biden bewahrt die Ruhe und zeigt Souveränität: Demokratie sei anstrengend, sagt er, man brauche Geduld. Aber der Rechtsstaat löse sein Versprechen ein: Hier gehe alles mit rechten Dingen zu. Biden sagt: Am Ende wird es einen demokratisch legitimierten Präsidenten geben.

Dem Amtsinhaber gehen unterdessen die Nerven durch. Trumps Auftritt gestern im Presseraum des Weißen Hauses geriet zur Selbstentblößung eines skrupellosen Machtmenschen. In seiner Unfähigkeit, eine Niederlage zu akzeptieren, ist Trump keine Lüge zu dreist und keine Verschwörungstheorie zu verwegen. Niemand in seinem Umfeld ist noch in der Lage, diesem entfesselten Präsidenten Einhalt zu gebieten – oder sie wollen es nicht: seine Berater nicht, seine Familie nicht und seine Anwälte auch nicht. Trump schickt sie ins Feuer, obwohl er weiß, dass sie sich an den unhaltbaren Vorwürfen des organisierten Wahlbetrugs die Finger verbrennen.

Drei Gerichte in Michigan, Georgia und Pennsylvania haben Trumps offensichtlich unbegründete Klagen mittlerweile ins Leere laufen lassen. Das Wahlrecht der Vereinigten Staaten mag in höchstem Maß reformbedürftig sein, ein mafiöses Netzwerk organisierter Betrüger ist da nicht am Werk – in all den Tagen höchster Anspannung ist nicht ein einziger belastbarer Verdacht geäußert, geschweige denn bestätigt worden.

Biden steht ein verdammt schwieriges Amt bevor

So offenbart sich in diesen letzten Stunden vor der Entscheidung noch einmal die ganze Schwäche dieses Präsidenten. Aber auch die ganze Stärke des politischen Systems der Vereinigten Staaten von Amerika. Die amerikanische Demokratie, das ist deutlich zu spüren, ist wehrhaft gegenüber unhaltbaren Angriffen. Sie lebt, sie funktioniert.

Sie wird allerdings erst noch eine Antwort auf die fundamentalste Herausforderung finden müssen: auf die tiefe Spaltung in Politik und Gesellschaft.

Sollte Joe Biden wirklich als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen, wird er nicht das Mandat aller Amerikaner haben, sondern nur der Hälfte von ihnen. Die Widerstände werden gewaltig sein. Joe Biden wird als Präsident der Unvereinigten Staaten von Amerika ein verdammt schwieriges Amt antreten.

