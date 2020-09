Nach dem chaotischen Verlauf des ersten TV-Duells zwischen Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden will die zuständige Kommission das Format verändern. In einer Erklärung heißt es, das Streitgespräch habe klargemacht, dass "zusätzliche Strukturen" benötigt würden, um bei den nächsten beiden Terminen eine geordnetere Diskussion zu gewährleisten.

Ausdrücklich dankt die Kommission dem Moderator Chris Wallace und kündigt an, bald Details über die geplanten Maßnahmen mitzuteilen. Das parteiunabhängige Gremium organisiert seit 1988 die Fernsehduelle vor Präsidentschaftswahlen. Das nächste Aufeinandertreffen von Trump und Biden soll am 15. Oktober in Miami stattfinden. Es ist ohnehin in einem anderen Format vorgesehen - als Fragestunde für Wähler. Die dritte Debatte ist nach jetzigem Stand wieder als 90-minütiges Rededuell mit Moderator geplant.



Lesen Sie die Erklärung der Kommission hier nach.

Hitziges Wortgefecht

Das erste Fernsehduell in der vergangenen Nacht war als hitziges Wortgefecht mit gegenseitigen Angriffen abgelaufen. Dabei fiel Trump seinem Konkurrenten Biden immer wieder ins Wort. Biden bezeichnete Trump seinerseits als "Clown". Moderator Chris Wallace hatte Schwierigkeiten, bei dem Schlagabtausch der beiden Bewerber um das Amt des Präsidenten überhaupt zu Wort zu kommen und für Ordnung zu sorgen.



Für Kritik sorgte auch, dass Trump sich direkt an die rechtsextreme US-Gruppierung der "Proud Boys" wandte, mit den Worten: "Haltet euch zurück, haltet euch bereit".



Unsere Korrespondentin Doris Simon kommentierte im Dlf, Trump habe in der TV-Debatte ein beunruhigendes Verständnis von Demokratie offenbart. Bidens Auftritt sei zwar nur solide gewesen. Aber in Zeiten von Pandemie und Wirtschaftskrise sei solide eine ernsthafte Alternative.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.