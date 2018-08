US-Präsident Trump hat den eidesstattlichen Aussagen seines früheren Anwalts Cohen über Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen kurz vor der Wahl 2016 widersprochen.

Er habe erst im Nachhinein davon erfahren, sagte Trump im Sender "Fox News". Zugleich bestritt er Verstöße gegen die Regeln zur Wahlkampf-Finanzierung und erklärte, bei dem Geld habe es sich um sein eigenes gehandelt. Es sei nicht aus Wahlkampfkassen entnommen worden. Auf Twitter warf Trump Cohen zudem vor, Geschichten erfunden zu haben, um ein milderes Strafmaß zu erhalten.



Cohen hatte den Präsidenten vor einem Gericht in New York belastet und unter Eid ausgesagt, dieser habe ihn im Wahlkampf 2016 angewiesen, Schweigegeld an zwei Frauen zu zahlen, die nach eigener Darstellung Affären mit Trump hatten.