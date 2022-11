USA

Trump will bei Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten

In den USA will der republikanische Politiker Trump bei der Präsidentenwahl im Jahr 2024 erneut antreten. Das sagte der ehemalige Staatschef bei einer Veranstaltung in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, hat Trump bereits seine Bewerbungsunterlagen eingereicht.

16.11.2022