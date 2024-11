Künftige US-Regierung

Der Senator von Florida, Rubio (links), wird offenbar neuer US-Außenminister. (IMAGO / Newscom World / IMAGO / Tom Williams)

Rubio hatte kürzlich bereits Interesse an dem Amt bekundet. Der 53-Jährige vertritt einen harten Kurs gegen China und fordert etwa, Taiwan militärisch aufzurüsten. Rubio hatte sich 2016 auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beworben und war damals durch heftige Kritik an seinem Konkurrenten Trump aufgefallen. In letzter Zeit galt Rubio aber als Trump-Unterstützer.

Auch weitere Kabinettsmitglieder der neuen US-Regierung stehen laut US-Medien fest. So soll etwa der republikanische Abgeordnete Waltz den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters übernehmen. Waltz hatte sich zuletzt für ein rasches Ende der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ausgesprochen.

