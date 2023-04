Medienberichte

Trump-Anhänger stürmten am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

In übereinstimmenden Medienberichten heißt es, Trump wolle einen Gerichtsbeschluss anfechten, der Pence zu einer Aussage vor dem Sonderermittler verpflichtet. Der Ermittler ist vom US-Justizministerium eingesetzt worden, um die Hintergründe der gewaltsamen Erstürmung des Parlamentsgebäudes in Washington am 6. Januar 2021 aufzuklären. Damals lief eine Sitzung, in der das Wahlergebnis bestätigt werden sollte, das den jetzigen Präsidenten Biden ins Amt brachte. Trump hatte zuvor Vorwürfe des Wahlbetrugs erhoben.

Inwiefern er seine Anhänger auch auf anderen Wegen mobilisierte, sich an der Erstürmung des Kapitols zu beteiligen, ist Gegenstand der Untersuchungen des Sonderermittlers.

