Donald Trump auf der Jahrestagung der National Rifle Association in Houston, Texas. (Michael Wyke/AP/dpa)

Er sagte bei der Jahrestagung der Waffenlobby NRA in Houston, die Existenz des Bösen sei einer der allerbesten Gründe, gesetzestreue Bürger zu bewaffnen. Bewaffnete Sicherheitskräfte und Lehrer könnten schreckliche Taten wie die in der texanischen Kleinstadt Uvalde verhindern, so Trump. Er schlug in seiner Rede vor, dass jede Schule nur noch einen einzigen Eingang, starke Zäune, Metalldetektoren und zu jeder Zeit einen Polizeibeamten oder bewaffneten Wachmann auf dem Gelände haben sollte.

Vor dem Gebäude, in dem die Tagung stattfand, protestierten zahlreiche Menschen gegen Waffengewalt und die NRA.

In einer Schule in Uvalde hatte ein 18-Jähriger am Dienstag 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.