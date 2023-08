Ex-US-Präsident Trump. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Seth Wenig)

Die Öffentlichkeit wisse, wer er sei und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft er hatte, teilte Trump mit. Daher verzichte er auf die Debatten. Trump liegt in parteiinternen Umfragen weit vorn. Er ist der erste Ex-Präsident in der Geschichte des Landes, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. Vergangene Woche hatte es die vierte Anklageerhebung gegeben. An der ersten TV-Debatte der Republikaner kommenden Mittwoch wollen unter anderem Floridas Gouverneur DeSantis und der ehemalige US-Vizepräsident Pence teilnehmen. Die Vorwahlen finden von Januar bis Juni kommenden Jahres statt, die Präsidentschaftswahl im November.

