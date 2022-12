Das Kapitol in Washington. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Das Gremium zog übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Vorladung zurück. Als Gründe wurden der bereits veröffentlichte Abschlussbericht genannt und die Tatsache, dass der Ausschuss sich am Dienstag auflösen wird. Dann treten die beiden teilweise neu gewählten Kongresskammern wieder zusammen. Das Untersuchungsgremium war nach Befragung zahlreicher Zeugen zu dem Schluss gekommen, dass Trump maßgebliche Verantwortung für die Krawalle vor und im Kapitol in Washington trägt. Der Ausschuss empfahl außerdem eine strafrechtliche Verfolgung in vier Anklagepunkten. Trump hatte sich bis zuletzt juristisch gegen eine Befragung gewehrt.

Radikale Anhänger Trumps waren nach dessen Rede in Washington vor knapp zwei Jahren gewaltsam in den Sitz des Parlaments in Washington eindrungen. Fünf Menschen kamen in den Krawallen ums Leben. In der Rede hatte Trump behauptet, Wahlbetrug habe seinen Nachfolger Biden ins Amt gebracht.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.