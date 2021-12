Unterstützer von US-Präsidenten Donald Trump drangen in das Kapitol in Washington ein. (picture alliance / AA | Mostafa Bassim)

Trump reichte beim Supreme Court in Washington einen Antrag ein, um die Überstellung der Dokumente an den zuständigen Untersuchungsausschuss im Kongress zu verhindern. Trump beruft sich dabei auf das sogenannte Exekutivprivileg. Dabei handelt es sich um das Vorrecht eines US-Präsidenten, dem Kongress oder Gerichten gewisse Informationen vorzuenthalten.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses in der Hauptstadt Washington erstürmt. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er sie zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde er freigesprochen. Der Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus soll die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol aufklären.

