Ex-Präsident Donald Trump ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden (AFP/ Saul Loeb)

Ein New Yorker Richter sprach Trump der Missachtung des Gerichts schuldig, weil er die Finanzunterlagen seit Jahrens zurückhält. Für jeden Tag, an dem Trump die Herausgabe an die Justiz weiterhin verweigert, wird nun ein Zwangsgeld von 10.000 Dollar fällig. Bei den Ermittlungen geht es um mögliche Finanzvergehen des Immobilienimperiums. Es besteht der Verdacht, dass die Familienholding "Trump Organization" den Wert von Immobilien künstlich aufblies, wenn sie Kredite von Banken erhalten wollte, und in anderen Fällen kleinrechnete, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Trump sollte die Unterlagen bereits 2019 offenlegen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.