US-Präsident Trump hat die Annäherung mit der EU im Handelsstreit als "wirklichen Durchbruch" bezeichnet.

Man werde das Problem der von ihm selbst verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ebenso lösen wie das der EU-Vergeltungszölle, erklärte er bei einem Auftritt im Bundesstaat Illinois. Ihm sei wichtig, ein faires und wechselseitig vorteilhaftes Handelssystem aufzubauen.



Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker hatten sich gestern in Washington darauf verständigt, den Konflikt beizulegen und vorerst keine neuen Sonderzölle zu verhängen.



Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Kornblum, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Trump habe verstanden, dass Handelskriege eben doch schädlich seien. Die Europäer müssten jetzt aber in den weiteren Verhandlungen Zugeständnisse machen - etwa im Bereicht der Landwirtschaft und der Autoindustrie.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.